Ambi Brothers zetten Ros Beiaard centraal in nieuwe single Nele Dooms

14 februari 2020

10u00 0 Dendermonde De Ambi Brothers hebben vandaag, exact honderd dagen voor de Ros Beiaardommegang, een nieuwe single uit. Die staat volledig in het teken van het Ros Beiaard. “Een geschenk aan de Dendermondse bevolking”, klinkt het.

De Ambi Brothers, dat zijn enkele carnavalsvrienden rond Dany Van Steen, stuwende kracht achter radio Tros FM Dendermonde. De mannen groepeerden zich om wat meer ambiancemuziek te brengen. Vorig jaar brachten ze een eerste song uit. “Ambi Brothers met CAR-NA-VAL” was meteen een schot in de roos en werd honderden keren gedownload. Niet veel later volgde een tweede single “We goan ons smijten”.

De smaak hebben de Ambi Brothers duidelijk te pakken, want nu is er ook een derde song. En die staat, hoe kan het ook anders met de ommegang in het verschiet, helemaal in het teken van het Ros Beiaard. “Luisteraars krijgen een moderne sound te horen, in een mix met gepaste woorden over ons Peird”, zegt Van Steen. “De tekst vertel in grote lijnen de legende van het Ros Beiaard, maar er zitten ook hedendaagse impulsen in verwerkt. Rode draad is het onvervalste feest dat Dendermonde altijd rond de ommegang bouwt.”

Titel van de nieuwe song is “Dansen veur ons Peirt”. De Ambi Brothers zien het als een geschenk voor de Dendermondse bevolking. Radio Tros FM ondersteunt het cadeau. Daar was het lied, tijdens de ochtendshow op 100 dagen voor de ommegang, voor het eerst te horen. De song is gratis te downloaden via de website https://trosfm.be.