Alweer toename aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

18 augustus 2020

11u47 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde tekent alweer een toename van het aantal patiënten met een coronabesmetting op.

Er verblijven momenteel drie patiënten, die positief testten op Covid-19 in het Dendermondse ziekenhuis. Ze verblijven in gewone kamers op de aparte Covid-afdeling. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn momenteel geen opnames van patiënten met coronabesmetting. Er zijn in het AZ Sint-Blasius ook geen patiënten opgenomen die symptomen van een coronabesmetting vertonen, maar nog wachten op testresultaten. Er deden zich de voorbije 24 uur geen overlijdens voor.