Alweer nieuwe verzakking in Oudegemsebaan: beurtelings verkeer aan afgebakende zone Nele Dooms

13 maart 2020

17u31 16 Dendermonde Op de Oudegemsebaan in Oudegem doet zich alweer een nieuwe wegverzakking voor. Die is ontstaan ter hoogte van huisnummer 120, waar recent nog maar een eerdere verzakking hersteld is.

Maanden heeft het geduurd om een wegverzakking, ontstaan door een gebrekkige riolering, op de Oudegemsebaan in Oudegem te herstellen. Bestuurders moesten daarbij ook een lange omleiding volgen. Uiteindelijk raakte de weg dan toch hersteld. Maar alweer slaat op zowat dezelfde plek het noodlot toe. Aan de eerder herstelde verzakking is opnieuw het wegdek ingezakt.

Aquafin moet nieuwe herstellingswerken uitvoeren en heeft de intentie om dat zo snel mogelijk te doen. Die zal volgende week een inspectie en onderzoeken uitvoeren om de oorzaak te achterhalen en om de verzakking te herstellen. In afwachting van de werken is om veiligheidsreden het rijvak op de Oudegemsebaan in de richting van Dendermonde weer afgesloten. Bestuurders kunnen beurtelings langs de afgebakende zone rijden. Er geldt een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur. Er wordt gevraagd erg voorzichtig te zijn voor fietser en voetgangers.