Altrio Thuisverpleging helpt AZ Sint-Blasius bij preventieve screening patiënten op corona Nele Dooms

08 juni 2020

15u58 2 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde start een samenwerking met Altrio Thuisverpleging. Die zal, in het kader van ingrepen die in het ziekenhuis plaatsvinden, vooraf bij patiënten langs gaan voor een preventieve screening op corona. Dat is immers verplicht bij een ziekenhuisopname.

Sinds kort zijn in het Dendermondse ziekenhuis ook weer niet-urgente onderzoeken en ingrepen mogelijk. Om de veiligheid van patiënten, zorgverleners en personeel te verzekeren, moet elke patiënt hiervoor vooraf getest worden op het coronavirus. Normaal gezien moeten patiënten zich hiervoor aanmelden in het testcentrum dat opgericht is op het terrein van site De Kroon, vlakbij het AZ Sint-Blasius.

“Maar het is niet voor alle patiënten even vanzelfsprekend om zich daar naartoe te begeven”, zegt woordvoerder Dominique Potteau. “Voor die minder mobiele mensen gaan we samenwerken met Altrio Thuisverpleging. Deze zelfstandige thuisverpleegkundigen gaan bij de patiënten thuis langs voor een preventieve screening. Dit heeft zeker een positieve invloed op de patiëntentevredenheid.”

Op afspraak

Patiënten worden voor opname door het ziekenhuis opgebeld om een afspraak vast te leggen voor een test op Covid-19. Die moet een drietal dagen voor opname plaatsvinden. De Altrio-thuisverpleegkundigen kregen een opleiding om de staalafname correct en veilig uit te voeren. De stalen worden vervolgens onderzocht in het medisch laboratorium van het ziekenhuis. De resultaten zijn een dag later bekend. “Voor patiënten die een positieve test afleggen, bekijkt een team experten of de opname kan doorgaan”, klinkt het. “Een dringende behandeling wordt wel sowieso uitgevoerd.”

Dat het ziekenhuis samenwerkt met Altrio Thuisverpleging is geen toeval. De organisatie heeft al veel ervaring met het coronavirus. Het was bij de eerste die verzorging van coronapatiënten op zich nam in de thuisverpleging. Altrio voerde ook als eerste de preventieve Covid-screenings uit in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.