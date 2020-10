Altijd al willen weten wie jouw voorouders zijn? Vereniging voor Familiekunde helpt bij opsnorren stamboom Nele Dooms

05 oktober 2020

15u55 0 Dendermonde De Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde organiseert de cursus ‘Klim in je stamboom’. Beginners leren er hoe ze hun voorouders kunnen opsporen.

Waar komt mijn familie vandaan? Hoe ver kunnen we teruggaan in de tijd? Hoe stel ik mijn familiegeschiedenis samen? Op die vragen komt een antwoord tijdens de cursus ‘Klim in je stamboom’. Tijdens een eerste les die plaatsvindt op donderdag 8 oktober gaan de deelnemers op zoek naar hun familie die leefde in de 20ste eeuw. Tijdens een tweede les op donderdag 12 november gaat het nog verder terug in de tijd voor voorouders uit de 17de tot 19de eeuw.

Beide lessen starten om 20 uur en zijn gratis. Geïnteresseerden kunnen terecht in de parochiekerk van Appels. Inschrijven is wel verplicht en kan via info@familiekunde-dendermonde.be. Info: www.familiekunde-dendermonde.be.