Alternatieve kaftactie voor schoolboeken: bibliotheek richt afhaalstation in Nele Dooms

30 augustus 2020

17u07 0 Dendermonde Wie zijn nieuwe schoolboeken gekaft wil zien, kan ook in deze coronacrisis rekenen op de bibliotheek van Dendermonde. Die organiseert ook dit jaar een kaftactie, maar wel in een alternatieve formule met een afhaalstation.

Het is jaarlijkse gewoonte dat de bibliotheek van Dendermonde een kaftactie voor scholieren en studenten voorziet, waarbij de jongeren hun nieuwe schoolboeken met een leuk papiertje kunnen laten kaften. Door de coronacrisis kan dat dit jaar echter niet met vrijwilligers gebeuren. Met een coronaproof kaftactie plaatst de bib een afhaalstation in de inkomhal van het gebouw aan de Kerkstraat. Jongeren kunnen er het nodige kaftpapier gewoon zelf komen halen. Er is meteen ook een link naar een instructiefilmpje op Youtube voorzien om thuis zelf aan de slag te gaan om boeken kaften. Het afhaalstation blijft een hele week staan, van maandag 31 augustus om 10 uur, tot volgende week maandag 7 september om 19 uur.