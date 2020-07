Als erfgenaam van Dendermondse jazzfamilie Heuvinck en DJ Buscemi de handen in elkaar slaan? Dan levert dat een Braziliaans getinte zomersong op Nele Dooms

19 juli 2020

10u58 0 Dendermonde Wat gebeurt er als Joachim Heuvinck, alias Jokomo, erfgenaam van de Dendermondse jazzfamilie Heuvinck, en de bekende DJ Buscemi de handen in elkaar slaan? Dat krijg je een Braziliaans getinte zomersong. “Met ‘O Verao chegou’ brengen we een ode aan de zon, het licht en het optimisme”, zegt Heuvinck.

Joachim Heuvinck heeft muziek in de genen. De creatieveling met roots in Dendermonde is één van de telgen van de familie Heuvinck. Die is in Dendermonde goed gekend als grondlegger van het jazzmilieu daar, met onder andere de succesvolle Jazzfestivals en oprichting van de Honky Tonk Jazzbunker en de Jeggpap Jazzbband. Joachim zelf musiceerde tien jaar lang de pannen van het dak met de Next Generation en focuste daarna op de communicatiewereld en ontwikkelen van campagnes en marketingprojecten. “Zo kwam ik in contact met DJ Buscemi”, vertelt hij. “Er groeide een band tussen ons, die nu uiteindelijk resulteert in een eerste echte samenwerking.”

Buscemi, echte naam Dirk Swartenbroeckx, is één van de meest actieve en befaamde DJ’s in België. Met een trackrecord van meer dan 30 jaar leverde hij diverse hits af en werkte hij samen met toppers als Isabella Antena, Rocco Granata, Michael Franti en zovelen meer. Nu dook hij met Heuvinck, aka Jokomo, de studio in. “We hadden één doel: een vrolijke, zonnige song maken”, zeggen de twee. “Er is al genoeg miserie. Laat ons het maar wat positiever aanpakken.”

Het resultaat van de samenwerking is een op en top zomerse tune, die Braziliaans aandoet. “O Verao chegou” heet de song, of in het Nederlands “De zomer komt eraan”. “We hebben hiermee een ode aan de zon, het licht en het optimisme”, zegt Heuvinck. “De summertune heeft bossa nova invloeden, een muziekstijl die eind jaren vijftig in Brazilië vanuit de samba ontstond en door de jazz beïnvloed werd, en de typische Buscemi sound.”

De single wordt wereldwijd gereleased. Er hoort ook een zonnige bijpassende videoclip bij. Wie de song live wil horen, zal dat eind deze zomer kunnen. Buscemi komt dan langs op de Summer Sessions, de zomerbar van restaurant Appelsveer aan de oevers van de Schelde, op zondag 30 augustus. Ondertussen is de song op alle streamingplatformen te vinden. De video staat op Youtube.