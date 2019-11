Als de Sint al eens van een stunt houdt: met bouwkraan naar beneden van dak nieuwbouw Bijenkorf Nele Dooms

08 november 2019

15u44 2

Spektakel ten top in basisschool De Bijenkorf aan de Koning Albertstraat in Sint-Gillis-Dendermonde vrijdag. Daar bleek dat Sint-Maarten ook al eens van een stunt houdt. De goedheiligman en zijn Zwarte Pieten doken er op op het dak van de nieuwbouw die op het schoolterrein momenteel gebouwd wordt voor de kleuterafdeling. “Ze hadden zich van gebouw vergist en zaten daar vast op het dak”, zegt directeur Anne D’Hondt. “Eén en ander liep fout waardoor ze er kwamen vast te zitten. Gelukkig konden de bouwvakkers hen bevrijden met de grote kraan. Zo stonden ze wat later toch veilig en wel op de speelplaats van onze school. De kinderen hadden geduld moeten hebben om Sint-Maarten te kunnen begroeten, maar ze kregen er wat spektakel voor in de plaats.” Al gauw bleek trouwens dat de leerlingen van Bijenkorf al behoorlijk braaf waren geweest. Daardoor was er snoepgoed en chocola voor iedereen.