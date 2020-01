Allereerste kindje voor Shauni en Thomas komt tot leven op nieuwjaarsdag Koen Baten

01 januari 2020

16u59 0 Dendermonde Shauni Pessemier (26) en Thomas Bleyaert (29) uit Dendermonde zijn vandaag de trotse ouders geworden van hun eerste kindje. Hun zoontje Vinz werd rond de middag geboren, maar kwam wel iets meer dan een maandje te vroeg. Normaal was hij uitgerekend voor 27 februari.

“We hadden gisteren al gemerkt dat er precies iets aan het gebeuren was", vertelt Shauni. “We zijn dan naar het ziekenhuis gekomen en deze ochtend startte de bevalling", klinkt het. Hun eerste zoontje Vinz kwam een maandje te vroeg, maar stelt het zeer goed. “Hij heeft een goede start gemaakt en dat is voor ons het allerbelangrijkste", zegt het koppel.

Vinz is 52 centimeter groot en weeg 3,7 kilogram. “Morgen zouden we naar een gewone kamer mogen verhuizen, maar wij genieten hoe dan ook al van dit wonder. Vinz is het mooiste nieuwjaarscadeau dat we konden wensen", klinkt het.