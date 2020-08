Alle verkeersborden geplaatst: zone 30 in en rond het centrum van kracht Nele Dooms

17 augustus 2020

18u15 0 Dendermonde Vanaf nu geldt zone 30 in de Dendermondse binnenstad en omgeving. Alle verkeersborden die daarvoor nodig waren, zijn zopas geplaatst. De maatregel moet de leefbaarheid en veiligheid in het centrum ten goede komen.

De gemeenteraad keurde in het voorjaar dit jaar de invoering van een zone dertig voor de hele binnenstad, de stationsomgeving en de toegangsweg naar zwembad Olympos goed. De rand van het stadscentrum is voortaan ook de rand van de zone 30.

In het zuiden van de stad begint die zone aan de stationsomgeving en loopt verder naar het westen tot aan de Geldroplaan. De zone wordt begrensd in het oosten en het noorden door de Leopoldlaan en de Noordlaan. Die twee straten blijven wel, als gewestwegen, 50 kilometer per uur behouden. In het noordwesten loopt de zone 30 tot en met de bibliotheek. Bijkomend is ook een snelheidsregime van 30 kilometer per uur voorzien in de toegangsweg naar het zwembad en in de Stationsstraat, omdat ook daar veel fietsers rijden.

“Een zone 30 is een heel effectieve maatregel die ervoor zorgt dat de verkeersleefbaarheid en -veiligheid sterk toeneemt”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Dat is belangrijk voor de centrumfunctie van de binnenstad met haar gemeenschaps-, commerciële, recreatieve en culturele voorzieningen. Ook de verkeersveiligheid op weg naar de vele lagere en middelbare scholen heeft hier baat bij. De verruiming van de zone zal er ook voor zorgen dat het veel duidelijker is wanneer je de zone 30 in- en uitrijdt.”

Alle nodige signalisatie werd de voorbije week geplaatst. Zo kan de zone 30 effectief van kracht zijn vanaf dinsdag 18 augustus.