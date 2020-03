Alle tafels en stoelen uit frituur verwijderd om open te kunnen blijven: “Maar waar blijven de klanten?” Nele Dooms

14 maart 2020

20u23 114 Dendermonde Alle tafels en stoelen heeft Katrien Jacobs uit haar frituur Frietboetiek aan het Dorpsplein verwijderd om toch maar te kunnen open blijven tijdens de coronacrisis. Maar klanten zag ze zaterdagavond amper. “Niemand komt blijkbaar nog buiten, nochtans staan de verse frietjes klaar om mee te nemen”, zegt ze.

Horecazaken moeten allemaal tot 3 april de deuren sluiten, maar zaken waar eten gewoon kan afgehaald worden mogen wel blijven doorwerken. Katrien Jacobs, uitbaatster van de Frietboetiek, haalde vrijdag nog opgelucht adem toen ze dat hoorde. “We hebben toen meteen het besluit genomen om alle tafels en stoelen weg te doen uit de zaak”, zegt ze. “Ik ga niet riskeren om een boete te krijgen én ik wil duidelijkheid scheppen: wie hier naar de frituur komt, kan niet blijven zitten en de frietjes hier opeten. Iedereen moet zijn frietjes gewoon meenemen naar huis. Om alle mogelijke discussies daarover te vermijden, vlogen alle stoelen weg.”

Maar was het vrijdagavond nog alle hens aan dek om alle klanten te kunnen bedienen, dan bleef het zaterdag opvallend rustig in de Frietboetiek. “Het lijkt alsof veel mensen denken dat de frituur toch gesloten is”, zegt Katrien. “En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Vrijdag heb ik dan weer veel meer volk dan anders over de vloer gekregen. Velen dachten effectief dat het de laatste dag open was. Nu komen veel mensen niet meer buiten en omdat ook de cafés gesloten zijn, heb ik daar ook al geen klanten van die tussendoor een frietje komen steken.”

Katrien hoopt dat het tij snel weer keert. “Want ondertussen lopen vaste kosten door en staat personeel hier ook klaar”, zegt ze. “Ik ga alvast extra ruchtbaarheid geven aan openingsuren. Ik ben ook op alles voorzien om klanten veilig te ontvangen. Zo staat bijvoorbeeld de handgel klaar voor iedereen die binnenkomt.”