Alle hens aan dek in Oscar Romerocollege: “Dit is als een compleet nieuw schooljaar opstarten” Nele Dooms

29 april 2020

12u43 0 Dendermonde Van risicoanalyses maken over uurroosters opstellen, tot plexiwanden maken en klaslokalen grondig schoonmaken. Het is meer dan alle hens aan dek in het Oscar Romerocollege van Dendermonde om een heropstart van de school op 15 mei mogelijk te maken. “Een huzarenstuk”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Dit is eigenlijk zoals een compleet nieuw schooljaar opstarten.”

De schoolbanken in het Oscar Romerocollege in Dendermonde zijn momenteel nog altijd leeg, maar in de school heerst wel al flink wat bedrijvigheid. Personeel van de technische dienst is aan het werk gezet om plexiwanden te maken om onder andere secretariaat en onthaalbalies mee te voorzien. Poetsvrouwen zijn aan de slag om klaslokalen een schoonmaakbeurt te geven. Bestellingen voor liters en liters zeep, handgels en ontsmettingsvloeistof en meter keukenrol worden uitgestuurd. En dat allemaal om de school, met verschillende campussen secundair en lager onderwijs, op 15 mei te kunnen openen.

Gescheiden contactbubbels

“Eenvoudig wordt dit allesbehalve”, zegt directeur Hans Vanhulle. “Er worden ons nu zoveel regels opgelegd om een opening veilig te kunnen uitvoeren. In theorie is dat allemaal goed en wel, maar in de praktijk is dat een heel andere zaak. Alleen nog maar eenrichtingsverkeer instellen in de school en zorgen dat overal de nodige social distancing gerespecteerd kan worden, is niet van de poes. En dan moet nog eens elke leerlingengroep in zijn eigen contactbubbel blijven, zonder dat ze in contact komen met een andere groep. Het is een beetje vreemd ook, als je weet dat ze dan op straat of op de bus op weg naar school wel contact hebben. Op school mag het dan plots niet.”

Van de ongeveer 3.200 leerlingen die het Oscar Romercollege in Dendermonde ongeveer telt, wordt verwacht dat er zo’n 1.500 vanaf 15 mei weer naar school komen. Daar zijn zo’n 500 leerkrachten voor beschikbaar. “Maar vergeet niet dat die leerkrachten ook bezig moeten blijven met preteaching van leerlingen die nog niet naar school mogen”, benadrukt Vanhulle. “En er is ook nog de noodopvang die ongetwijfeld zal uitbreiden en de extra inspanningen die we leveren voor kwetsbare groepen. Dit wordt een ongelooflijke puzzel van uurroosters opmaken en schema’s van beschikbare lokalen. Eigenlijk is dit een compleet nieuw schooljaar opstarten, maar wel met minder tijd én veel meer regels.”

Weer perspectief

Toch gaan ze in het Oscar Romerocollege voluit voor een veilige heropstart. “Het algemene gevoel bij ons team is er wel één van opluchting, van ‘oef, we hebben weer perspectief, moeten niet blijven zitten wachten”, zegt Vanhulle. “Maar er zijn ook leerkrachten die bang zijn, omdat ze zelf in de groep van mogelijke risicopatiënten zitten bijvoorbeeld of thuis een familielid hebben die risicopatiënt is. Daarom zetten we maximaal in op bescherming. Goed nieuws is dat we via het stadsbestuur voor elke leerkracht een mondmasker krijgen.”

Of alle leerlingen die vanaf 15 mei weer naar school moeten, ook effectief allemaal zullen opdagen blijft voorlopig nog koffiedik kijken. De school is alleszins van plan om geen “vervolgingsbeleid” te volgen. “Dat is ook hoe minister Weyts het aanraadt”, zegt Vanhulle. “We gaan wel afwezigheden registreren zoals dat altijd gebeurt. Maar we gaan er van uit dat ouders om uiteenlopend redenen kunnen beslissen hun kind toch niet naar school te sturen, bijvoorbeeld om een medisch kwetsbare persoon in het gezin. We zullen dan spreken met de ouders en oplossingen zoeken.”