Alle hens aan dek in H.Hartschool: vloer omhoog gestuwd door hitte Nele Dooms

17 augustus 2020

15u21 5 Sint-Gillis-Dendermonde Het is alle hens aan dek in de H.Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde. Door de hitte is een vloer in één van de klassen omhoog gekomen. Dat moet hersteld tegen de eerste schooldag over twee weken.

Er stond directeur Kim De Wolf een flinke verrassing te wachten nadat ze na enkele weken vakantie haar school weer binnenstapte. In het klasje van het eerste leerjaar ontdekte ze een vloer die totaal beschadigd was. “Door de hitte van de voorbije dagen is de temperatuur in het schoolgebouw serieus opgelopen”, zegt ze. “Daardoor zijn vloertegels naar boven gekomen. De ravage is groot.”

Ruim tien vierkante meter vloer moet hersteld worden. Herman Vermeiren, die bouwprojecten voor het overkoepelend Oscar Romerocollege coördineert, weet dat het een race tegen de klok wordt. “Dit moet in orde zijn tegen de start van het schooljaar op 1 september”, zegt hij. “We zijn nu al allemaal zo blij dat de scholen weer mogen opstarten, dan gaan we dit niet als een kink in de kabel ertussen laten komen. Onze eigen technische dienst gaat aan de slag om de kapotte vloer uit te breken, een degelijke onderlaag te leggen en vervolgens een nieuwe tegelvloer te leggen. Simpel wordt dat niet, want deze klassen dateren al uit de jaren dertig. de tegels liggen momenteel zelfs gewoon op zavel.”