Alicia opent Zeta Bar and Beyond: “Dit moet voelen als je eigen living, relax met lekker eten en drinken” Nele Dooms

29 oktober 2019

11u40 0 Dendermonde Zelf leerde ze het klappen van de zweep in sterrenzaken en de horecawereld tot in Zuid-Afrika, maar nu gaat Alicia Van Hove (29) volledig voor haar eigen zaak. Zeta Bar and Beyond is de nieuwe trendy place to be pal in het stadscentrum, aan het Heldenplein. Het interieur, in een pand van honderd jaar oud, doet denken aan de jaren dertig. De sfeer is er relax. En op de kaart staan lekkere drankjes en creatieve hapjes. “Dit moet gewoon voor iedereen voelen alsof je in je eigen living zit”, zegt Alicia.

Wie de Zeta Bar and Beyond, gehuisvest in een pand uit 1921 aan de Brusselsestraat in hartje stad, binnen wandelt, lijkt terug in de tijd te stappen. De vloer in deze horecazaak is nog authentiek die van bijna honderd jaar geleden, net als het glasraam in het plafond. De kleuren van het mozaïekpatroon komen terug in muurbekleding, meubels en decoratie. Art deco en retro-toetsen vormen de boventoon. Daarvoor zijn vintage meubels op brocantemarkten bij elkaar gesprokkeld. De jazzy muziek op de achtergrond, overigens bijna uitsluitend van vrouwelijke artiesten, maakt het plaatje compleet.

In dat fraai decor verwent Alicia Van Hove haar gasten. Al tien jaar draait ze mee in de horeca. “Het is allemaal begonnen op mijn 15 jaar aan de afwas in een restaurant en hulp in cafés om een centje bij te verdienen. Toen ik 19 jaar werd, reikten de ambities wat verder en ging ik aan de slag in mooie zaken. Ik heb ondertussen wel al wat sterrenzaken op mijn palmares, zoals de Lijsterbes, Het Zilte, Likoke en topzaken in Zuid-Afrika. Ik hielp ook twee jaar lang anderen bij het opstarten van restaurants. Ik wilde zoveel mogelijk leren, om vervolgens te ontdekken wat ik zelf echt wil.”

En wat ze “zelf echt wil”, bleek uiteindelijk een eigen zaak te zijn. Met Zeta Bar and Beyond is die een feit. “Niet te stijf, niet te klassiek, maar wel tot in de puntjes verzorgd. Dat moet de rode draad zijn”, zegt Alicia. “Om het hier op mijn eentje te runnen, volgde ik opleidingen tot sommelier, barista, foodpairing en lessen koken en cocktails maken. Ik wil hier een unieke zaak. Zeta is niet groot, maar de mogelijkheden zijn uitgebreid. Wie wil, kan hier gewoon iets komen drinken, van een glaasje bubbels tot een koffie. Wie daarbij een hongertje heeft, kan zich te goed doen aan hapjes en ik probeer elke dag een taart te bakken.”

Elke maand zet Alicia zes andere hapjes op de kaart. Elke middag is er een dagschotel. “Ik kook naar eigen goesting”, zegt ze. “Elke dag iets anders, van dagelijkse Vlaamse kost over vegetarisch tot meer wereldkeuken, maar altijd met een toets Alicia. Het concept begint goed gekend te worden en ik merk dat wie hier geweest is, heel graag terugkomt.”

De naam van de nieuwe bar is niet toevallig gekozen. Zeta is de naam van de grootmoeder van Alicia. “Zij is overleden het jaar voor ik geboren ben”, vertelt ze. “Hoe ouder ik word, hoe meer ik op mijn oma begin te lijken van karakter, zegt mijn moeder altijd. Zeta is ook mijn eigen doopnaam. Oma was, net als mijn vader trouwens, van Zuid-Afrika. Daarom heeft de bar ook veel Zuid-Afrikaanse toetsen. De wijnen bijvoorbeeld komen allemaal van daar. En in het logo van de zaak en muurschildering zijn de protea, de nationale bloem van Zuid-Afrika, en een reebok, symbool van de Zuid-Afrikaanse rugbyclub, verwerkt.”

Wie Zeta Bar and Beyond wil bezoeken, kan dat van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 12 tot 22 uur.