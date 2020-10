Alfons en Josepha zijn briljanten paar: “Elke dag genieten van elkaar” Nele Dooms

01 oktober 2020

17u24 0 Dendermonde Alfons Sanders en Josepha De Soeter uit Dendermonde vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Het briljanten paar kent het geheim: “Proberen het beste te maken van elke dag en samen genieten van de kleine dagdagelijkse dingen”, zeggen ze.

Alfons en Josepha leerden elkaar kennen in een dancing en twee jaar later, in 1955, stapten ze al in het huwelijksbootje. Het paar kreeg drie kinderen. Ondertussen zijn er ook zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. “En ik ben supertrots op twee viergeslachten”, zegt Josepha.

Alfons was schrijnwerker. Josepha was jarenlang kokkin in de basisschool Bijenkorf in Sint-Gillis. Aan sportiviteit was er bij Alfons geen gebrek. Hij speelde voetbal tot zijn 65ste, eerst bij Lutterzele en later bij FC Moerstraat. Tussendoor bouwde hij eigenhandig de woningen van zijn kinderen en kweekte hij in eigen tuin groenten en fruit. Dat laatste doet hij nu nog altijd. Tegelijk is hij ook nog altijd seingever bij loopwedstrijden en speelt hij met de vinken. Josepha nam altijd de huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen en kleinkinderen op zich.