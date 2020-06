Al meteen tweede druk door stormloop op prentenboek ‘t Ros Beiaard Nele Dooms

17u01 1 Dendermonde Het Het prentenboek ‘t Ros Beiaard van Katrijn Jacobs uit Dendermonde is zo’n succes, dat uitgeverij Matador al meteen een tweede druk voorziet. Normaal zouden tweehonderd exemplaren van het boekje gedrukt worden, maar er wordt nu een tweede oplage aan gekoppeld.

In minder dan anderhalve week tijd zijn 200 exemplaren van het prentenboek, bedoeld als collector’s item, allemaal gereserveerd. Nog voor er zelfs maar één exemplaar gedrukt is. “Zo ongelooflijk zot”, reageert Katrijn Jacobs, die het boekje maakte. Zij zorgde voor leuke tekeningen en tekst bij de eeuwenoude legende van het Ros Beiaard. “Het enthousiasme overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ik heb zoveel liefde in dit boek gestoken. Ik denk dat de mensen dat voelen, ook in de tekeningen. Dat speelt ongetwijfeld mee in de grote belangstelling voor het boek.”

Met het prentenboek geeft Katrijn uiting aan haar verbondenheid met Dendermonde en het verhaal van het Ros Beiaard. “Meteen toen ik als kind het Ros Beiaardlied leerde kennen, raakte ik betoverd door het verhaal”, zegt ze. “Ik bewonder ook wat het betekent voor zoveel mensen in Dendermonde. Daarom wou ik, als illustratrice, absoluut een prentenboek over de sage maken.”

Door de stormloop op een exemplaar heeft uitgeverij Matador beslist om een tweede oplage te laten drukken. “We willen niemand teleurstellen”, zegt zaakvoerder Jeroen Bernaer. “Iedereen die een exemplaar wil, krijgt er één. De tweede oplage zal ongenummerd zijn, maar wel even beperkt in aantal. We willen het boek namelijk echt een collector’s item houden. Het zou prachtig zijn als elk exemplaar een erfstuk zou worden, doorgegeven van generatie op generatie.”

