Al drie Telramen meten verkeer in stad en dat kunnen er nog meer worden Nele Dooms

21 januari 2020

16u35 3 Dendermonde In Dendermonde zijn momenteel drie telramen, die verkeersgegevens verzamelen, actief en dat kunnen er in de toekomst nog meer worden. Schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) staat open voor het project. Dat gaf hij mee tijdens de jongste gemeenteraad waar oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) voorstelde dat de stad dergelijke toestellen zou aankopen.

Een Telraam is een toestel dat er dankzij toptechnologie in slaagt om verkeerstellingen te doen. Dat gebeurt met een toestel dat aan de binnenkant van het raam van een woning bevestigd wordt en aan de hand van een microcomputer, sensoren en een lage-resolutiecamera gegevens van het verkeer dat passeert verzamelt. In Dendermonde zijn er intussen drie actief.

Eentje ervan hangt bij raadslid Tom Bogman thuis, in de Zijpestraat in Oudegem. “Op basis van de gegevens die dit telraam verzamelt, zien we dat in de Zijpestraat, nochtans een rustige straat, zeventig procent van het verkeer uit auto’s bestaat”, zegt hij. “Dagelijks gaat het toch gauw over 150 à 250 wagens. De Bakkerstraat in Grembergen, waar ook een telraam hangt, krijgt dagelijks zo’n 600 auto’s te slikken. Toen begin november de N41 afgesloten was door de werken aan het kruispunt met de Denstraat, liep dat aantal zelfs op tot meer dan 2.500 wagens. Ook voor de Gasthuisstraat in Sint-Gillis zijn dankzij een telraam meetgegevens beschikbaar. Anders dan bij de meettoestellen van de politie zijn de gegevens van telraam ook publiek raadpleegbaar. Dat kan helpen bij sensibiliseren rond verkeersveiligheid.”

Bogman is ervan overtuigd dat het Telraam-team lokale overheden kan helpen bij beleidskeuzes op basis van de geleverde data. “In Zandhoven en Laken bijvoorbeeld dienen verzamelde data voor de opmaak van het mobiliteitsplan”, zegt Bogman. “Daarom stellen we voor dat de stad een aantal toestellen aankoopt of een subsidie voorziet voor bewoners die een telraam willen plaatsen om de verkeersstromen in hun straat in kaart te brengen.”

Schepen Meremans staat niet weigerachtig tegenover een dergelijk project. “Dendermonde wil zich profileren als smartcity en dan zijn zaken als dit zeker interessant”, zegt hij. “We zouden zeker dergelijke telramen kunnen kopen. Het lijkt echter wel beter om de gegevens daarvan te combineren met nog andere metingen, zoals bijvoorbeeld rond luchtkwaliteit.”