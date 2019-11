Akkoord over traject Rosse Buurten-parade: over de Grote Markt en eindfeest in Kerkstraat Nele Dooms

13 november 2019

13u25 3 Dendermonde Een apotheose op de Grote Markt komt er niet voor de Rosse Buurten-parade, maar de stoet zal er wel over passeren. Het eindfeest wordt in de Kerkstraat voorzien. Met deze beslissing van het Dendermonde schepencollege is er een definitief akkoord over het traject. Daar was de voorbije maanden heel wat opschudding over ontstaan.

Er was de voorbije maanden heel wat heisa ontstaan rond het project Rosse Buurten. Die moet op 24 april voor een kleurrijke, creatieve folkloristische stoet zorgen. Tal van verenigingen en vrijwilligers uit de verschillende Dendermondse deelgemeenten en wijken doen er aan mee en zullen met hun eigen typische folkloristische elementen zoals reuzen, paarden en zotte figuren een parade vormen als ultiem eerbetoon aan het Ros Beiaard. Het enthousiasme bij de voorbereidingen was groot, tot bleek dat de apotheose van de stoet niet op de Grote Markt zou mogen plaatsvinden. Dat wilde het Ros Beiaardcomité niet omdat “de Grote Markt exclusief voor het Ros Beiaard alleen voorbehouden is.”

Passeren over Grote Markt

Daarop dreigden heel wat deelnemende verenigingen niet meer mee te doen met het project. Wat opgezet was als een vrolijk en creatief gebeuren, dreigde uit te monden op een sisser. In een poging het tij te keren, werkten de verenigingen samen met de vzw Cirq, die de coördinatie van Rosse Buurten in handen heeft, een concreet parcoursvoorstel uit en bezorgden dat aan de burgemeester. Het is dat voorstel dat nu door het schepencollege is goedgekeurd, met akkoord van het Ros Beiaardcomité. De stoet zal via de Grote Markt passeren. De apotheose zal evenwel plaatsvinden vlak erna, in de Kerkstraat. Daar wordt een groot eindfeest voorzien.

Volgens burgemeester Piet Buyse (CD&V), ook voorzitter van het Ros Beiaardcomité, staat nu niets nog in de weg van wat een groot feest moet worden. “Het nieuwe parcoursvoorstel is door schepencollege en Ros Beiaardcomité positief onthaald”, zegt hij. “Met daarbij nog eens het enthousiasme van honderden vrijwilligers wordt Rosse Buurten een echte ode aan ons Peird. Daar mogen we zeker allemaal naar uitkijken.”

Extra reglement

Om extra te benadrukken dat de stoet wel degelijk een ode aan het Ros Beiaard moet worden, wordt wel nog een extra reglement opgesteld voor de deelnemers. Onder andere Pijnders, de stoere dragers van het Ros Beiaard, vreesden de voorbije weken dat de Rosse Buurten eerder zou opgezet worden om de draak te steken met het Ros Beiaard. “Maar niets is minder waar”, zegt schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA). “Dit moet een volkse stoet zijn, maar mét respect. Er is één groot doel: Dendermonde helemaal opwarmen voor dé ommegang op 24 mei. Daarbij is het de bedoeling om te focussen op het verbindende van zoveel mogelijk mensen, zoals andersvaliden, senioren, nieuwkomers, kinderen, jongeren, kansarmen, enzovoort. We zullen alle deelnemende groepen blijven wijzen op dit doel.”

In het huishoudelijk reglement zullen daarom onder andere ‘do’s en dont’s’ vermeld zijn. Respectvol omgaan met het erfgoed van de stad wordt prioriteit nummer één. Dat bevestigt ook regisseur Dominique Van Malder. “Rosse Buurten is bedoeld om de mensen van de wijken, deelgemeenten en het centrum dichter bij elkaar brengen”, stelt hij. “De eigenheid en het erfgoed uit de deelgemeenten vermengen we met de traditie van het Ros Beiaard op een respectvolle en vernieuwende manier.”