Ajuinen troef in Ros Beiaardstad: Aalsterse carnavalisten teisteren Hollandse Kazerne en Ros Beiaardbeeld op rotonde Nele Dooms

16 februari 2020

13u40 34 Dendermonde Ajuinen te veel in Dendermonde dit weekend. Zowel de Hollandse Kazerne als de rotonde aan de Brusselsestraat kregen de volle lading. De daders? De carnavalisten van Bedesterd uit Aalst. Maar lang duurde de pret niet, want alerte Dendermondenaars ruimden snel alles weer op.

Sinds de Ros Beiaardommegang in Dendermonde met rasse schreden dichterbij komt, en vooral sinds de gemeenteraad van Dendermonde een politiereglement goedkeurde met een verbod op ajuinen op de dag van de ommegang, scheert de eeuwenoude rivaliteit tussen Dendermonde en Aalst weer hoge toppen. Ook Aalsterse carnavalisten laten zich in deze folkloristische vete niet onbetuigd. Zij viseerden dit weekend zowel de Hollandse Kazerne, waar het Ros Beiaard zijn stal heeft, en de rotonde aan de Brusselsestraat waar een standbeeld van het Ros prijkt.

Leden van Bedesterd zakten in het donker af naar Dendermonde om er vlaggen te planten én ajuinen te droppen. De actie kadert in hun carnavalsthema, waarbij Bedesterd het opneemt tegen “iedereen die Aalst wil aanvallen”. “We verdedigen ons zonder geweld en wapens, maar wel met spot en lach”, klinkt het bij de carnavalisten. Hun fratsen, met bijhorend carnavalslied, postten ze ook op Youtube.

Ook Ninove en Lede kregen al bezoek, maar in Dendermonde bleef de doortocht zeker niet onopgemerkt. De lokale politie van Dendermonde gaf op haar Facebook-pagina beelden van hun bewakingscamera’s vrij waarop te zien is hoe Dendermondenaren kort na het bezoek van Bedesterd de rotonde alweer vrij maken van ajuinen. “De voorbije nacht verloren enkele inwoners van een nabijgelegen ‘DORP’ verschillende attributen op de rotonde van de Brusselsestraat met de Leopoldlaan”, zegt korpschef Patrick Feys. “Dat gebeurde rond halfdrie, net nadat een combi van de lokale politie passeerde. Amper tien minuten later roken enkele dappere Dendermondenaren echter al onraad en maakten ze onze stad opnieuw proper en geurvrij. Dankzij deze twee onbekende helden moest de lokale politie de ontjuiningsdienst niet oproepen.”