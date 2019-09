Agente week arbeidsongeschikt na moeilijkheden bij tussenkomst in appartement Koen Baten

20 september 2019

12u04 2 Dendermonde Op 18 september moest de politie van Dendermonde tussenkomen bij problemen in een appartement in de stad. Bij aankomst van de politie in kwestie ontstond er een discussie met de 35-jarige bewoner omdat hij zich agressief en weerspannig opstelde.

Hierbij deelde hij een slag uit in het gezicht van een inspecteur die gewond raakte. Zij is een week arbeidsongeschikt. De 35-jarige man kon uiteindelijk gearresteerd worden. Gisteren werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die heeft beslist om de man aan te houden voor de slagen.

Meer informatie over de feiten of wat er zich net heeft afgespeeld is er niet. De korpschef veroordeeld opnieuw het geweld tegen zijn manschappen en zal hen altijd door dik en dun verdedigen.