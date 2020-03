Afvalophalers vragen met aandrang: “Gooi geen papieren zakdoekjes bij oud papier!” Nele Dooms

30 maart 2020

14u25 64 Dendermonde De afvalophalers die in de regio Dendermonde dagelijks in de weer zijn om aan alle huizen het huishoudelijk afval op te halen, hebben een dringend verzoek. “Gooi toch geen papieren zakdoekjes bij het oud papier en karton”, klinkt het.

Bij afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, kunnen tot nu toe alle ophaalrondes van afval elke keer opnieuw uitgevoerd worden. Ondanks de coronacrisis blijft de huis-aan-huis-inzameling zo gegarandeerd.

Maar de mannen en vrouwen van de ophaaldienst stellen wel vast dat bij het oud papier en karton dat opgehaald wordt al te vaak papieren zakdoekjes zitten. En dat mag niet. “Papieren zakdoeken horen hoegenaamd niet thuis bij het papier en karton, maar wel bij het huisvuil in de gele zak”, klinkt het bij Verko nadrukkelijk. “Zakdoekjes tussen het oud papier steken is ten eerste een sorteerfout, maar nog belangrijker in deze coronaperiode is het ook een risico voor de gezondheid van de vuilnisophalers. We vragen iedereen dus om daar mee te stoppen.”

Meer over Dendermonde

Verko

milieu

milieuvervuiling

afval

Hamme