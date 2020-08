Afvalophalers Verko uur sneller op weg door hittegolf Nele Dooms

04 augustus 2020

12u35 0 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare Door de hittegolf die voor deze week aangekondigd wordt, laat afvalintercommunale Verko de afvalinzameling in haar werkingsgebied de komende dagen sneller beginnen. Dat moet ervoor zorgen dat de afvalophalers niet in de heetste temperaturen van de dag moeten werken.

De komende week worden tropische hoge temperaturen verwacht, met de eerste hittegolf deze zomer in ons land. “We weten dat dit fysiek werk buiten lastig maakt”, klinkt het bij Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare. “Daarom is beslist om de afvalinzameling een uur vroeger te laten starten.”

Normaal gezien rukken de vuilniswagens van Verko uit om 7 uur ‘s morgens. De komende dagen zal dat al om 6 uur zijn. De regeling start op woensdag 5 augustus en loopt tot en met vrijdag 14 augustus. Om er zeker van te zijn dat hun afval wordt opgehaald, moeten inwoners daarom hun afval zeker tijdig buiten zetten. Dat mag al de avond voor de ophaling.

Meer over Berlare

Buggenhout

Hamme

Lebbeke

Verko

weer

milieu

milieuvervuiling