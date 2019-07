Afvalintercommunale Verko vervroegt afvalinzameling met een uur Nele Dooms

18 juli 2019

14u35 16

De afvalintercommunale Verko, actief in Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, laat de huis-aan-huisinzameling van afval volgende week tijdelijk een uur vroeger beginnen. De ophaaldiensten gaan van 22 tot en met 26 juli al vanaf 6 uur ‘s ochtends de baan op. Aanleiding is de aangekondigde hitte. “Als de weersvoorspelling correct is, stijgt het kwik vanaf volgende week boven de 30 graden”, zegt Anika Buyst, woordvoerder van Verko. “Om buitenwerk bij hoge temperaturen, vooral in de namiddag, draaglijk te houden, heeft de directie van Verko in onderling overleg met de ophaaldienst beslist om het afval vanaf 6 uur in te zamelen. Normaal is het gebruikelijke startuur om 7 uur.” Om de dienstverlening te garanderen, vraagt Verko aan de inwoners om hun afval al de avond voordien buiten te zetten. Zo staat het zeker klaar als de vuilnismannen ‘s ochtends vroeg langskomen.

