Afvalintercommunale Verko heeft nieuwe directeur: Peter De Leeuw moet verdere uitbouw in goede banen leiden Nele Dooms

08 juli 2020

15u37 9 Dendermonde Afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, heeft een nieuwe directeur. Het gaat om Peter De Leeuw (52). Die was het voorbije anderhalf jaar al waarnemend directeur en zal de functie nu als effectief directeur innemen. De Leeuw was al al vier jaar adjunct-directeur en afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT.

De aanstelling van een directeur voor Verko kadert in de ontdubbeling van de intercommunales DDS-Verko. DDS zal zich in de toekomst omvormen van een intercommunale gespecialiseerd in streekontwikkeling naar een dienstverlenende organisatie voor de partnergemeenten. De Raad van Bestuur besliste daarom om ook het directeurschap te ontdubbelen, zodat zowel DDS als Verko elk een eigen directeur hebben.

Voor Verko wordt dat dus Peter De Leeuw. Die ging in 2016 bij de intercommunale aan de slag als het nieuwe afdelingshoofd Financiën, Personeel en ICT. In 2018 werd hij adjunct-directeur. Voortaan neemt hij de leiding van de afvalintercommunale, die hij voort wil uitbouwen. “Er staan de komende jaren heel wat nieuwe projecten op de agenda”, zegt hij. “Het gaat onder andere om de bouw van de gloednieuwe composteerfabriek met vergistingsinstallatie, een eventuele herlokalisatie van containerparken en initiatieven om correct sorteergedrag te stimuleren. Samen met een gedreven team van 170 werknemers zijn we klaar voor deze uitdagingen.”

Ondertussen is de omvorming van DDS volop aan de gang. Daarvoor wordt nog een directeur gezocht. In afwachting van die aanstelling zal De Leeuw het omvormingsproces in goede banen leiden.