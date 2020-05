Afval in brand gestoken op afgelegen weide, brand verspreidde zich gelukkig niet verder door droogte Koen Baten

31 mei 2020

15u37 0 Oudegem In Hof Ten Bos in Oudegem, is er deze middag langsheen een zijweg een afvalbrand opgemerkt. Iemand die langs daar passeerde merkte plots een hevige rookontwikkeling op en verwittigde de brandweer.

De brand werd opgemerkt omstreeks 14.15 uur deze namiddag. In de buurt was een aanzienlijke rookwolk te zien. Het was eerst niet duidelijk wat er aan het branden was, maar bij aankomst bleek het om een afval te gaan dat waarschijnlijk in brand was gestoken. Van de eigenaar van het afval zal was geen spoor meer te bekennen.

De brand was gelukkig snel onder controle. Ondanks de droogte kon het vuur zich niet verder verspreiden, want dan waren de gevolgen mogelijk erger geweest. De politie zal een onderzoek doen naar wie het afval in brand heeft gestoken.