Aftellen naar Ros Beiaardommegang? Dan krijgt ook kerstboom op Grote Markt een speciale toets Nele Dooms

12 december 2019

10u10 0

Dendermonde telt af naar de Ros Beiaardommegang en de Ros Beiaardkoorts neemt, met nog amper vier maanden te gaan, steeds grotere proporties aan. Dat is in heel de stad te merken, maar zit hem ook in de details. Ook de kerstversiering ontsnapt er niet aan. Zo heeft de reusachtige kerstboom die traditioneel deze periode de Grote Markt siert, een wel heel bijzondere toets gekregen. De gebruikelijke piek bovenop de boom is deze keer een steigerend wit paard. Voorts is de kerstboom voorzien van witte en rode decoratie, in de stadskleuren van Dendermonde, en hangen er overal paardjes tussen. In het donker is alles dan nog eens prachtig verlicht. De kerstboom van Dendermonde komt ook dit jaar weer uit de Ardennen en is zoals gebruikelijk rond de twaalf meter hoog. Aan de voet staan grote witte beelden van de kerststal. Het zorgt voor extra sfeer tijdens deze eindejaarsperiode.