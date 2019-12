Aftellen naar Kerst kan nu echt beginnen: kerstverlichting officieel aangestoken Nele Dooms

07 december 2019

In Dendermonde kunnen ze nu echt naar Kerst en nieuwjaar beginnen aftellen. Tijdens het Winterdorp, de kerstmarkt op het kerkplein van Sint-Gillis-Dendermonde, is zaterdagavond officieel de kerstverlichting van de stad aangestoken. Dat gebeurde met een symbolische druk op de knop in het bijzijn van schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V), de Kerstman en leden van handelsvereniging Verkén Sint-Gillis. “Dit is een symbolisch moment waarbij we Dendermonde en zijn deelgemeenten als warme stad in de kijker willen zetten”, zegt Mannaert. “Gedurende de hele maand december vinden in de verschillende deelgemeenten diverse kerstevenementen plaats.” Handelsvereniging Grandioos Grembergen beet daarvoor eerder de spits al af met hun Winterhappening op 1 december. Het winterdorp in Sint-Gillis was het tweede event op rij, met medewerking van tal van plaatselijke verenigingen en handelaars. De kerstmarkt in Dendermonde-centrum op zondag 8 december luidt dan weer traditioneel de start van de eindejaarsshopping in. Op zaterdagavond 14 december brengen de handelsverenigingen van Baasrode en Schoonaarde inwoners samen rond de kerstboom, respectievelijk op het Dorpsplein en Moleneinde. “De stad wil tijdens de komende weken extra gezelligheid uitstralen en investeert jaarlijks in de decoratie van het stadscentrum, deelgemeenten en openbare gebouwen”, benadrukt Mannaert.”