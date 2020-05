Afstand houden als de winkels weer open zijn? Daar hebben ze in Dendermonde superleuke stickers en tags voor Nele Dooms

08 mei 2020

13u43 3 Dendermonde De Ros Beiaardommegang in Dendermonde mag dan al met een jaar uitgesteld zijn, het Ros zijn ze er zeker niet vergeten. Als maandag de winkels weer open gaan, kunnen de Dendermondenaren er letterlijk en figuurlijk wachten op hun Ros Beiaard. Daar zijn speciale tags voor voetpaden en vloerstickers voor winkels om afstand te bewaren voor ontworpen.

Social distancing blijft ook als de winkels weer open zijn belangrijk. Elke klant moet altijd anderhalve meter afstand bewaren tot een andere. Om dat aan te geven, krijgen handelaars in Dendermonde daar speciale vloerstickers voor. En in de Ros Beiaardstad zijn dat unieke exemplaren.

De witte stickers tonen een rood hoefijzer met daarin het Ros Beiaard en de tekst ‘Gelieve één Peirt afstand te houden’. Er zijn ook exemplaren met een abstract silhouet van een paard en dezelfde tekst. Bijhorende affiches herinneren aan de preventieve maatregelen die bij een winkelbezoek moeten worden gerespecteerd.

Ook de voetpaden in winkelstraten krijgen tags met witte of rode stoepverf en beeltenissen van een paard om erop te wijzen afstand te houden. Op verschillende plaatsen worden ook winkelwachtzones voor klanten gecreëerd op straat om op veilige afstand van elkaar te kunnen wachten. “We gaan voor een aangenaam en veilig shoppingklimaat in Dendermonde”, zegt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V).