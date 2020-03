Affiches van bloemencorso gezocht Nele Dooms

08 maart 2020

Naar aanleiding van het zeventigste jubileumjaar van de Bloemencorso, wil het Corsocomité alle 70 affiches van alle edities verzamelen. Bestuurslid Frankie Van Beveren heeft die taak op zich genomen. De man bezit momenteel al 64 affiches. “Maar van een aantal jaargangen ontbreken er nog”, zegt hij. “We zouden ook die graag in handen krijgen en doen daarom een oproep naar wie ons zou kunnen helpen.” Concreet gaat het om de affiches van de jaren 1954, 1959, 1968, 1974, 1976 en 1985. Wie zo’n affiche in zijn bezit heeft, kan contact opnemen via 0476/56.95.28 of frankievanbeveren@skynet.be. Het Corsocomité benadrukt dat het de affiches niet zal houden, maar digitaliseren. Ze worden nog dezelfde dag of ten laatste de dag nadien terugbezorgd aan de eigenaar.