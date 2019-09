Adviezen en ideeën rond trage wegen welkom tijdens infoavond Nele Dooms

11 september 2019

Regionaal Landschap Schelde-Durme maakt werk van een plan om trage wegen in Appels een nieuwe toekomst te geven. Daarvoor vindt op donderdag 12 september een infoavond plaats. Eerder werd al op basis van de inventarisatie van bestaande wegels en paden een voorlopige trage-wegen-kaart van Appels opgemaakt. Tijdens de infoavond kunnen wandelclubs, landbouwers, jeugdbewegingen, buurtbewoners en andere betrokkenen hun opmerkingen en suggesties kwijt. Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar liggen kansen om alternatieve, veilige en mooie verbindingen te realiseren? Wat is goed en wat kan anders of beter? Op al deze antwoorden mogen aanwezigen tijdens de infoavond een antwoord geven. “Iedereen krijgt een kaart waarop alle lokale trage wegen in hun huidige toestand staan aangeduid”, legt Lies Vervaet van Regionaal Landschap Schelde-Durme uit. “Zo kunnen ze nadien op eigen tempo zoveel wegjes bezoeken als ze zelf willen. We geven tips over de vele punten waarop je trage wegen kan evalueren, verduidelijken het project en vertellen hoe bevindingen ons kunnen bereiken.” Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht in Freinetschool De Appelbloesem, Heirstraat 61 in Appels. De vergadering start om 20 uur. Info: lies@rlsd.be.