Adviesraad Lokale Economie neemt nieuwe start Nele Dooms

04 juli 2019

De adviesraad voor Lokale Economie in Dendermonde neemt een nieuwe start. Met het begin van een nieuwe legislatuur werden ook de vertegenwoordigers in deze raad herverkozen. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende handelsverenigingen van Groot-Dendermonde : Bruisend Baasrode, Verkén Sint-Gillis, Grandioos Grembergen, Horeca Vlassenbroek, Schoonaarde, Appels en Oudegem. “Daar komen ook nog de schepen van Middenstand Dieter Mannaert (CD&V) en twee enthousiaste medewerkers van de stad bij”, zegt Luc Van Haute. Die is herverkozen als voorzitter van de raad. Na drie jaar zal Stijn Pieters deze taak van hem overnemen. “We komen regelmatig samen om na te denken en advies uit te brengen rond thema’s die de handelaars en ondernemers in onze stad aanbelangen”, zegt Van Haute. “Dat gaat van evenementen en acties, over zondagsopeningen en braderijen, tot de bereikbaarheid van handelskernen en parkeergelegenheid en afstemmen van acties van de handelaars in de verschillende deelgemeenten. Ook de Ros Beiaardommegang zal de nodige aandacht vragen om de handelaars zo goed mogelijk te ondersteunen met dit grote event.” Klinken op de nieuwe samenstelling van de adviesraad gebeurde op een gezellig terras. Op 3 september vindt de eerste vergadering plaats.