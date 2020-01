Administratief Centrum verouderd en versleten: stad plant nieuwbouw op huidige locatie Nele Dooms

06 januari 2020

15u42 3 Dendermonde Er komt een gloednieuw Administratief Centrum in Dendermonde. Het project is opgenomen in het meerjarenbeleidsplan van de stad. Het huidige AC aan de Franz Courtensstraat is verouderd en versleten. Renovatie is geen optie. “De nieuwbouw komt wel op de huidige locatie, omdat die zo centraal en dus ideaal gelegen is”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V).

Het Administratief Centrum van Dendermonde is al decennia lang te vinden aan de Franz Courtensstraat in hartje stad. Om de dienstverlening voor de inwoners daar te optimaliseren, voerde het Dendermondse stadsbestuur nog niet zo lang geleden onder andere een ticketsysteem voor wachtrijen in en werken op afspraak. Recent werd ook een nieuwe Stadswinkel gerealiseerd aan de voorzijde van het AC.

Geen renovatie

“Maar sinds de opening van deze nieuwe, moderne infrastructuur, viel het contrast met het oude Administratief Centrum nog meer op”, zegt schepen van Openbare Gebouwen Leen Dierick (CD&V). “Het gebouw is sterk verouderd en voldoet eigenlijk niet meer aan de normen van een moderne dienstverlening. Duurzaam is het ook al niet. We gingen dus op zoek naar een oplossing.”

Renovatie is voor het stadsbestuur geen optie. “Dat zou immers betekenen dat we binnen vasthangen aan die verouderde structuur van het gebouw en daar valt ons visie van nieuwe dienstverlening, met veel comfort en service voor de bezoekers, moeilijk in te passen”, legt Dierick uit. “Daarom is beslist een gloednieuw Administratief Centrum te bouwen. Die zal wel komen op de plaats van het huidige gebouw. De locatie is immers uitstekend geschikt om ook in de toekomst het kloppend hart van onze dienstverlening te zijn: goed bereikbaar voor iedereen langs twee kanten, centraal gelegen in onze stad en vlakbij andere openbare gebouwen.”

De nieuwbouw moet toegankelijk, duurzaam, uitnodigend en verfrissend zijn, op maat van elke burger.” Schepen Leen Dierick (CD&V)

Verlanglijstje

De stadsdiensten zijn alvast aan de slag om een ontwerpoefening te maken en eisen in een verlanglijstje te gieten. Daarmee zal een ontwerper aan de slag gaan om een nieuw gebouw uit te tekenen. “Dat moet toegankelijk, duurzaam, uitnodigend en verfrissend zijn, op maat van elke burger”, zegt Dierick. “Een moderne, hedendaagse, efficiënte en klantvriendelijke organisatie waarbij snelle en correcte dienstverlening centraal staat, blijft het uitgangspunt vormen. Onze inwoners verdienen het om verwelkomd te worden in een moderne infrastructuur, waar ze graag komen en goed geïnformeerd worden.”

Bedoeling is om nog binnen deze legislatuur een definitief plan en ontwerp voor de nieuwbouw klaar te hebben én een aannemer aan te stellen. “Zo zou de eerste steenlegging in 2025 kunnen plaatsvinden”, maakt Dierick zich sterk. Voor het studiewerk is een budget van 1,3 miljoen euro voorzien.