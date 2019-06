Adjudant Luc De Kimpe(65) neemt na 38 jaar dienst afscheid van brandweerkorps Koen Baten

30 juni 2019

11u17 0 Dendermonde Brandweeradjudant Luc De Kimpe gaat na dit weekend na een lange carrière bij de brandweer met pensioen. Enkele van zijn collega’s gaven hem gisteren een gepast afscheid door hem een laatste keer als leidinggevende naar een zelfgemaakt vuurtje te sturen achter het Scoutsplein in Dendermonde. “Ik ga het zeker missen, maar het was tijd om mijn carrière in schoonheid af te sluiten", zegt De Kimpe.

De brandweerman uit Dendermonde is de eerste die 65 jaar wordt in het korps en met pensioen gaat. “We wilden dit niet zomaar laten passeren en besloten hem toch een speciaal afscheid te geven", zegt Frank Van Droogenbroeck. Bij een klein brandje mocht hij de blussingswerken uitvoeren, daarna werd hij als afscheid ‘gedoopt’ met water door enkele andere collega’s van de brandweer.

De adjudant kan terugkijken op een rijk gevulde carrière, die hij in 1981 begon bij de brandweer van Oudegem. “Daar beleefde ik mijn mooiste jaren als brandweerman”, vult De Kimpe aan. “Fabeltjesland was de zwartste pagina in mijn geschiedenis bij de brandweer", klinkt het.

De brandweerman was een van de eersten die een opleiding volgde om brandweerman te mogen worden. Hij volgde een scholing om ten dienste te kunnen staan van de mensen. Na 38 jaar en op 65-jarige leeftijd was het tijd voor hem om afscheid te nemen. “Ik wou niet het jaar te veel doen. Ik heb een mooie carrière gehad, maar het is nu tijd voor iets anders", klinkt het.

Op zijn laatste dagen heeft De Kimpe nog drie interventies mee uitgevoerd. Dan volgde er ook nog de afscheidsinterventie die hij niet verwacht had. “Het doet deugd dat ze dit gedaan hebben voor mij. Ik heb heel veel steun gehad aan alle collega’s en ben ook een steun voor hen geweest. Ze zagen mij een beetje als een vaderfiguur. Ik ben met hart en ziel brandweerman geweest, maar nu hang ik mijn helm aan de haak", besluit De Kimpe. Wat hij nu gaat doen weet hij nog niet. “Ik weet wel dat ik nog veel op de kazerne zal zijn om mijn oude collega’s te begroeten en met hen een praatje te maken", klinkt het.