Activiteiten voor nieuwe gevangenis weer opgestart: eerst werk maken van ontsluitingsweg en brug over Dender Nele Dooms

09 december 2019

08u54 0 Dendermonde Er zit weer, na jaren stilstand, beweging in het dossier van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Nu de juridische procedures zijn uitgevochten, is het licht op groen gezet om de werken in het bouwdossier weer op te starten. Dat betekent dat in eerste instant voort werk gemaakt wordt van de ontsluitingsweg langs de Dender en een nieuwe brug over deze rivier.

Meer dan tien jaar liep er een procedureslag om de bouw van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in Dendermonde tegen te houden. Een nieuwbouw daar moet de totaal versleten en gedateerde gevangenis in de Sint-Jacobsstraat vervangen. Maar tegenstanders, die vonden dat de locatie Oud Klooster niet geschikt is voor het project, probeerden dat tegen de houden door tegen alle mogelijke vergunningen in beroep te gaan. Uiteindelijk viel deze zomer het doek over al die procedureslagen. Bezwaren tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de bouw moet mogelijk maken, werden eerder al van tafel geveegd. In de zomer gebeurde hetzelfde met de beroepen tegen de milieuvergunning en uiteindelijk ging ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet mee met de verzoeken tot nietigverklaringen van de bouwvergunning voor de gevangenis enerzijds en de ontsluitingsweg anderzijds.

Resultaat is dat niets nu nog de bouw van de gevangenis in de weg staat. “De bevoegde instanties hebben het licht op groen gezet om de werken ter hervatten”, weet burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Daardoor is er terug activiteit in het gebied tussen het Oud Klooster, de spoorweglijn Dendermonde-Gent en de Dender.”

Een eerste stap is de verdere realisatie van de toegangs- en ontsluitingsweg naar de site van de nieuwe gevangenis, langs de Dender. Die weg werd al voor een stuk aangelegd, maar de werken werden stilgelegd door de procedures die liepen. En dus liep hij tot nu toe dood in het veld. Daar komt nu verandering in. “De toegangsweg zal aansluiting geven op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Ooiebrug”, zegt Buyse. “Bovendien wordt over de Oude Dender een nieuwe brug geplaatst, om zo de site van de gevangenis te bereiken.”

Opdrachtgever voor deze werken is de afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg. Opruimings- en maaiwerken op het terrein werden al uitgevoerd en de palen waar de burgpijlers op moeten komen werden al in de grond geplaatst. Nu is de afwerking van de brugpijlers zelf bezig.

Het komende jaar, in 2020, zal de brug zelf op de pijlers geplaatst worden. Dan worden ook de toegangshellingen tot de brug afgewerkt. Een aannemer zal ook de Tragel ter hoogte van de nieuwe brug opnieuw aanleggen en bomen, hagen en struiken aanplanten. Vanaf het Oud Klooster tot aan de site van de gevangenis zijn ook nog de aanleg van een fietspad en een gracht voorzien. “Het einde van deze werken is voorzien tegen april 2020", zegt Buyse. “Daarna start de effectieve bouw van de nieuwe gevangenis. De timing daarvan is voorlopig nog niet bepaald.”