Actievoerders Vlaams Belang vragen voorbijrijdende chauffeurs te claxonneren tegen Vivaldi Nele Dooms

22 september 2020

15u55 0 Dendermonde/Buggenhout Bestuurders konden er dinsdagochtend niet naast kijken. Gewapend met de boodschap ‘Claxonneer tegen de Vivaldi-regering’ op een spandoek van 1,5 op 7 meter vatten actievoerders van het Vlaams Belang post aan de hoek van de Mandekensstraat met industrieterrein Hoogveld, op de grens van Dendermonde met Buggenhout. Met de actie protesteerden ze tegen de Vivaldi-coalitie.

Het ging om een gezamenlijke actie van de Buggenhoutse en Dendermondse afdelingen van het Vlaams Belang. De partij kant zich tegen de Vivaldi-regering die in de maak is omdat die volgens haar een “anti-democratische, anti-Vlaamse en anti-rechtse regering” is. “Met onze spandoek riepen we alle bestuurders die voorbij reden op om te claxonneren als ze dezelfde mening toegedaan zijn”, zeggen volksvertegenwoordigers Barbara Pas en Steven Creyelman, ook gemeenteraadsleden in respectievelijk Dendermonde en Buggenhout. “Onze actie duurde een uur en we hebben tijdens dat uur heel wat getoeter gehoord. Daaruit besluiten wij dat ze ook in Buggenhout en Dendermonde niets moeten weten van de Vivaldi-coalitie.”

Pas en Creyelman vinden de respons op hun actie niet verwonderlijk. “Bij de verkiezingen in mei 2019 koos de Vlaming een radicaal ander beleid. De kiezer stemde overtuigend rechts en Vlaams”, zeggen ze. “Maar met een Vivaldi-monstercoalitie krijgen we exact het omgekeerde.”

De actie op de grens van Dendermonde en Buggenhout kaderde in een grotere, nationale campagne van het Vlaams Belang tegen de Vivaldi-plannen. Die moet uitmonden in een climax op zondag 27 september met een protestrit naar Brussel met bijeenkomst en automeeting op de Heizel.