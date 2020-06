Actieve heropstart kleuterschool dankzij springkastelen Nele Dooms

02 juni 2020

Dendermonde Het is het kleinste kleuterschooltje van het Oscar Romerocollege aan de Pater De Smetlaan in Dendermonde, maar de heropstart verliep er wel grandioos. En daar zaten een spel springkastelen voor iets tussen.

Geen vliegende start, maar een springende start. Die beleefden de kleutertjes in de Pater De Smetlaan. Voor de heropstart stonden er maar liefst vijf springkastelen opgesteld. “Dankzij de partner van één van onze juffen, die ons dit plezier deed”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Dat kleuters weer naar school mogen, daar maken we een groot feest van. Met deze springkastelen is het dolle pret verzekerd.”

Belangrijk is dat de hygiënemaatregelen door de school zeker in acht genomen werden. “De springkastelen werden op voorhand grondig ontsmet”, benadrukt Putteman. “Zo konden we de 24 kleuters van het schooltje onbezorgd springplezier bezorgen.”