Actiegroep Weetwatwaait breidt acties tegen nieuwe windturbines uit: “Veel mensen schrikken van de hoogte van deze windreuzen” Nele Dooms

19 augustus 2019

13u40 4 Dendermonde De actiegroep Weetwatwaait uit Grembergen breidt haar acties “om Grembergen leefbaar te houden” uit. De vrijwilligers waarschuwen voor de komst van twee grote windturbines langs de N41. Er is een website ontworpen, affichecampagne opgestart en een advocaat aangesteld. “Deze windreuzen zijn nog eens zoveel groter dan die aan de Hekkenhoek. Veel mensen schrikken van de immense hoogte”, klinkt het.

Als het van Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group afhangt, komen er in Grembergen twee grote windturbines bij. Bedoeling is dat die langs de N41 komen, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke zijde, tussen Voortweg en Bankveldstraat. Met de turbines wil Colruyt Group groene energie voor eigen gebruik opwekken, maar geïnteresseerde particulieren kunnen ook participeren in het project en zo een deel van de winst opstrijken. De twee turbines kunnen de hoeveelheid stroom opwekken die overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 4.800 gezinnen.

Affichecampagne

Eoly maakte de plannen vlak voor de zomer bekend, maar dat zorgde meteen voor onrust bij verschillende omwonenden in Grembergen. Zij richtten het actiecomité Weetwatwaait op. Dat heeft de voorbije weken niet stilgezeten en breidt de acties nu uit. “Heel wat mensen hebben zich ondertussen geëngageerd en hebben zich verenigd in verschillende werkgroepen”, zegt Kristel De Schutter. “Buren van verschillende straten in de buurt van de geplande turbines zijn in actie geschoten en hebben affiches en flyers gemaakt. Daarmee starten we een affichecampagne om mensen wakker te schudden en te waarschuwen.”

Mastodonten

Ondertussen werd ook een website ontworpen, die net online is geplaatst. “Die richt zich niet enkel tot Grembergen, maar is ook bedoeld om inwoners in Vlassenbroek en andere deelgemeenten te informeren”, zegt Herman Verberckmoes. “De geplande turbines blijken immers echte mastodonten, nog eens een pak hoger dan de exemplaren aan de Hekkenhoek en industrieterrein Hoogveld. De windturbine aan de Hekkenhoek bijvoorbeeld is 144 meter hoog. De nieuwe turbine van Eoly zou liefst 180 meter hoog worden. Veel mensen schrikken van de hoogte van deze reuzen als ze de vergelijking maken. De impact zal dan logischerwijs ook veel groter zijn en verder reiken”

Advocaat

Weetwatwaait heeft ook een petitie opgestart. Naast verzamelen van handtekeningen, zoeken de vrijwilligers ook naar duurzame alternatieven in de plaats van de windmolens. Het actiecomité nam ook een advocaat onder de arm om de aanvraagprocedure voor de turbines op te volgen en te begeleiden.

“Alles gebeurt vanuit één opzet: we willen Grembergen leefbaar houden”, klinkt het. “Duurzame energie is zeker een goede zaak, maar dat mag niet ten koste gaan van gezondheid, buurt en natuur. We vrezen dat dit in het geval van dit project jammer genoeg wel zo is. Eoly plant echte mastodonten. De negatieve gevolgen zullen er zeker zijn: slagschaduw, geluidshinder dag en nacht, trillingen, waardevermindering van onze woningen, en nadelige effecten op dieren en natuur. En dat in een ruime straal van 1,5 kilometer rond de turbines. Als dit project doorgaat, betekent dit winst voor een paar enkelingen, maar last voor honderden gezinnen. Dat vinden we niet kunnen.”

Op 15 september zal nog een bijkomende actie plaatsvinden. Weetwatwaait organiseert dan een dauwtrip. Het gaat om een informatieve ochtendwandeling, in het natuurgebied van Grembergen.

Info: www.weetwatwaaitdendermonde.be.