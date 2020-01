Actiegroep Weet Wat Waait teleurgesteld in antwoord stad na vragen over standpunt rond windmolens Aanvraag Eoly voor vergunning twee windturbines langs N41 ingediend bij provinciebestuur Nele Dooms

03 januari 2020

10u42 0 Dendermonde De actiegroep Weet Wat Waait, die zich verzet tegen de komst van twee nieuwe windmolens in Grembergen, is teleurgesteld in het antwoord van het Dendermondse stadsbestuur nadat het comité vroeg naar het standpunt in dit dossier. “De vraag naar een engagement naar de inwoners toe werd niet beantwoord”, klinkt het. Ondertussen heeft Eoly bij de provincie een aanvraag ingediend voor een vergunning voor de twee windmolens. “Maar het wordt almaar duidelijker dat er voor windturbines zo dicht bij woningen en natuurgebied absoluut geen draagvlak is bij de burgers”, heet het bij Weet Wat Waait.

Eoly, de groene energieproducent en -leverancier van Colruyt Group, wil twee nieuwe windturbines inplanten langs de N41, tussen de Vlassenbroekbrug en de grens met Hamme. Eén turbine zou langs de oostelijke kant moeten komen, de andere aan de westelijke kant, tussen Voortweg en Bankveldstraat. Dat is niet zo ver van de Matexi-wijk. Van meet af aan lieten buurtbewoners verstaan dat ze dat niet zien zitten. “Natuurlijk zijn we absoluut niet tegen groene energie en windturbines, maar dan wel op de juist plaats”, argumenteert Herman Verberckmoes namens het actiecomité Weet Wat Waait. “Gigantische turbines van liefst 180 meter hoog, met wieken van diameter 132 meter, goed voor twee voetbalvelden, op amper 250 meter van woningen... Dat is waanzin.”

Dat mochten de actievoerders ook tijdens een gemeenteraad een paar maand geleden in het stadhuis van Dendermonde verwoorden voor alle raadsleden. Ze vroegen er naar het standpunt van het stadsbestuur in dit dossier. Het antwoord dat zopas kwam, voldoet echter voor het actiecomité niet. “Eigenlijk kregen we een vrij algemeen politiek antwoord en vooral een opsomming van wat er wel en niet kan volgens de wet”, zegt Kristel De sutter. “We stellen vast dat onze vier vragen omgezet werden naar twee vragen en dat de vierde vraag of we kunnen rekenen op het stadsbestuur geen antwoord kreeg. De vraag naar het engagement naar de inwoners toe, werd dus niet beantwoord. Onze bespreking van het antwoord binnen het comité en bij onze leden maakt nogmaals duidelijk dat windturbines zo dicht bij woningen en natuurgebied absoluut geen draagvlak heeft.”

Nu bekend raakte dat Eoly recent een dossier indiende bij de provincie om een vergunning voor de twee windturbines te bekomen, plant Weet Wat Waait alvast verdere acties. “We zitten niet stil en lijsten alle argumentatie verder op”, zegt De Schutter. “We kijken ook verder naar mogelijke duurzame alternatieven voor groene energie, die wél ondersteund worden door de bevolking en hopelijk de nodige steun krijgen van de stad. Van zodra het dossier door de provincie bij de stad Dendermonde wordt ingediend voor advies, plannen wij een infovergadering voor de buurt en worden verder acties ondernomen.”

Het actiecomité hoopt dat de stad nog verder nadenkt over de impact van dit type windturbines in heel Dendermonde. “Een voorbeeld kan onze stad misschien nemen aan de gemeente Temse, waar ze een beleidsvisie goedgekeurd hebben rond de plaatsing van windmolens op haar grondgebied”, klinkt het. “Normaal gezien beslist de provincie waar er windmolens ingepland worden. Temse is één van de eerste gemeenten die daar nu zelf een plan voor heeft ontwikkeld. Ook Dendermonde zou daar een duidelijk standpunt over kunnen ontwikkelen.”

Weet Wat Waait doet bovendien een oproep naar inwoners die het comité willen versterken. “Er is immers nog flink wat werk aan de winkel”, klinkt het. “Er is extra hulp nodig om het dossier te bestuderen, te helpen bij organiseren van infosessies, affiches en infobrochures te verspreiden en langs te gaan bij buren om bezwaarschriften te helpen opstellen en verzamelen. Van zodra het openbaar onderzoek start, zullen we immers zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen om dit project te stoppen.”