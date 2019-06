Actiecomité Bad Smell Hoogveld verontwaardigd over beslissing provincie om Empro geen extra voorwaarden op te leggen Nele Dooms

05 juni 2019

19u29 0 Dendermonde Het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat strijdt tegen de geuroverlast van het bedrijf Empro in de omgeving van het industrieterrein, reageert verontwaardigd op de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen om Empro geen extra voorwaarden in de milieuvergunning toe te kennen. De actievoerders richten op hun facebook-pagina een open brief aan bevoegd gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V).

De provincie liet zopas aan het Dendermondse stadsbestuur weten niet bereid te zijn om de voorwaarden in de milieuvergunning van Empro, dat pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt, aan te passen. De stad had gevraagd om bijkomende voorwaarden op te maken die geurhinder van waterzuivering moeten voorkomen en een opvolgingscommissie op te richten, die op regelmatige basis zou kunnen nagaan of de vergunning wel gevolgd wordt en welke problemen er nog zijn. Empro zorgt immers al jaren voor meldingen en klachten van stank en geurhinder. De provincie ziet echter geen noodzaak om aanpassingen door te voeren en houdt de boot af, tot woede van schepen van milieu Marius Meremans (N-VA).

Ook de buurtbewoners reageren nu verontwaardigd. “Nog maar eens voelen we ons in de steek gelaten”, klinkt het bij Bad Smell Hoogveld. “We kunnen niet begrijpen waarom de provincie niet aan de vragen van de stad tegemoet wil komen. We nodigen gedeputeerde Grillaert uit om hier eens een maand bij ons te komen wonen en reuken. De jongste tijd kennen we weer een enorme piek aan klachten. Begin dit jaar was er al een piekperiode met dagelijks meldingen van stank. Vervolgens ging het een drietal weken beter, maar de jongste twee weken is het hek weer van de dam. Sinds begin dit jaar zitten we in totaal al aan meer dan honderd klachten. Na meer dan vier jaar hinder zijn dat er zelfs al meer dan 250. Maar we blijven dus weer maar eens in de kou staan.”