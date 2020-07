Actiecomité Bad Smell Hoogveld reageert sceptisch op schorsing vergunning Empro: “Zoveelste kans voor het bedrijf” Nele Dooms

10 juli 2020

17u04 0 Dendermonde Het actiecomité Bad Smell Hoogveld dat al jaren strijd voert tegen de geuroverlast van het bedrijf Empro in Dendermonde reageert sceptisch op de beslissing van de minister Het actiecomité Bad Smell Hoogveld dat al jaren strijd voert tegen de geuroverlast van het bedrijf Empro in Dendermonde reageert sceptisch op de beslissing van de minister om de vergunning van het bedrijf voor drie maanden te schorsen . “Voor ons klinkt dit als de zoveelste kans voor het bedrijf”, klinkt het.

Minister Zuhal Demir besliste zopas in een beroepsprocedure die Empro had aangespannen dat de vergunning van het bedrijf, dat pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica verwerkt, voor minstens drie maanden wordt ingetrokken. Eerder had het provinciebestuur beslist de vergunning op te heffen, maar dat vocht het bedrijf aan bij de minister. Die zegt nu dus dat Empro minstens drie maanden dicht moet om ondertussen extra maatregelen te nemen die de geuroverlast moeten oplossen. “De firma mag pas opnieuw opstarten als vastgesteld wordt dat bijkomende maatregelen afdoende helpen tegen de geurhinder”, klinkt het .

Hoewel de eerste reacties bij omwonenden die al jaren last hebben van de geurhinder positief zijn, reageert het actiecomité Bad Smell Hoogveld eerder sceptisch op de beslissing van de minister. “Het is jammer dat de minister niet de kaart van de opheffing, zoals door de provincie bepaald, doortrekt”, klinkt het daar. “In de plaats is nu een schorsing uitgesproken. En die impliceert nog maar eens een kans aan Empro. De zoveelste, want het bedrijf krijgt al vijf jaar lang de ene kans na de andere om te proberen de geurproblematiek op te lossen. Het verleden leerde al dat dit zonder resultaat blijft, want er blijven klachten van stank komen. Ondertussen moeten wij, buurtbewoners, de hinder maar blijven ondergaan. En als het bedrijf de beslissing van de minister zal aanvechten, gaat het produceren de komende maanden ook gewoon voort. Dat wordt dan de vijfde zomer op rij in de stank en een klap in het gezicht voor omwonenden.”

Het is voorlopig nog niet duidelijk of en welke stappen Empro zal ondernemen tegen de beslissing van de minister.