Actie ‘Kras Beiaard’ geeft kans op viparrangement voor ommegang met tribunekaarten op Grote Markt Nele Dooms

05 maart 2020

17u02 0 Dendermonde De Dendermondse middenstand start, naar aanleiding van de nakende Ros Beiaardommegang, een unieke actie ‘Kras Beiaard en Win!’ Daarmee is een viparrangement voor de Ros Beiaardommegang op zondag 24 mei te winnen.

Vanaf 13 maart tot 12 april krijgen klanten bij heel wat Dendermondse handelaars en ondernemers krasloten als ze er een aankoop doen. Elke handelaar kiest daarbij zelf onder welke voorwaarden de krasloten worden gegeven. Wie een lotje in handen krijgt, kan krassen om te weten of hij een Ros Beiaardproduct heeft gewonnen. Elk kraslot maakt bovendien ook kans op de hoofdprijs. Dat is een viparrangement voor twee personen voor de Ros Beiaardommegang mét tribunekaarten op de Grote Markt en een lunch in de abdij.

De trekking van de hoofdprijs vindt plaats op maandag 27 april. De winnaars worden op donderdag 30 april bekendgemaakt via de stadswebsite en de Facebookpagina van Dendermonde.

Info over de actie is te vinden op www.dendermonde.be/krasbreiaard.