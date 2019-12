Achttien nieuwe seniorenflats in Hof ten Rode een feit: eerste huurders krijgen sleutels Nele Dooms

18 december 2019

18u35 0 Dendermonde In de wijk Hof ten Rode in Baasrode is alweer een volgende fase van een grootschalige renovatie van de wijk afgerond. Achttien nieuwe seniorenflats zijn er een feit. Sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn overhandigde de sleutels aan de eerste huurders.

Sociale Bouwmaatschappij Volkswelzijn zorgt al jaren stelselmatig voor de renovatie van de hele wijk Hof Ten Rode. De huizen dateren dan ook uit de jaren vijftig. Stuk voor stuk kregen woningen nieuwe daken en centrale verwarming. Ook de wegenis werd al volledig heraangelegd, in combinatie met gescheiden riolering. Nu is alweer een volgende fase afgrond. “Oude bejaardenwoningen, die niet meer voldeden aan hedendaagse normen, zijn afgebroken en in de plaats zijn nieuwe, ruime appartementen voor 65-plussers opgetrokken”, zegt voorzitter Hilde Raman. “Eerder werden al vier woningen vervangen door acht flats. Nu zijn zestien huisjes afgebroken voor achttien nieuwe appartementjes. Kostprijs: ongeveer 2,3 miljoen euro.”

De nieuwe flats zijn helemaal op maat van ouderen. Zo is er een aangepaste badkamer met inloopdouche voorzien, ruime slaapkamers en deels aangepaste keuken. Alle appartementen zijn toegankelijk met rolstoel. “Er is ook een lift voorzien in het gebouw en een overdekte staanplaats voor elektrische scooters”, zegt Verhelst. “Op deze manier willen we er mee voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen buurt.”

In totaal zullen uiteindelijk 46 woningen afgebroken worden en vervangen worden door 54 wooneenheden. Zo verdwijnen binnenkort nog eens vier woningen onder de sloophamer om in de plaats tien flats voor alleenstaande te realiseren. En zes woningen in de Zwarte Beekstraat verdwijnen in ruil voor acht woningen voor gezinnen met vier slaapkamers. Vervolgens worden nog eens twaalf flats omgevormd tot acht woningen voor gezinnen. Over vijf jaar moet het hele project achter de rug zijn.