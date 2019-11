Achter de schermen van een stoet, reuzen en streekproducten: Toneelgroep Gustaaf haalt voor nieuwe productie inspiratie bij Ros Beiaardommegang Nele Dooms

08 november 2019

10u57 1 Dendermonde Een stoet die elke vier jaar de stad in rep en roer zet, reuzen en streekproducten. Er is geen Dendermondenaar waar dit geen belletje doet bij rinkelen. Voor haar nieuwste toneelproductie haalt toneelgroep Gustaaf inderdaad inspiratie bij de Ros Beiaardommegang. De acteurs surfen mee op de hype die heerst dit Ros Beiaardjaar in de stad. Spelen doen ze tussen de streekproducten van La Confiance.

Bij Gustaaf, die altijd kiest voor zelfgeschreven stukken, originele inhoud en alternatieve speellocaties, ontkennen ze niet dat ook zij zich laten inspireren door de Ros Beiaardommegang in mei 2020. “Het heeft ons inderdaad aan het denken gezet”, zegt schrijver-regisseur Yves Heymans. “Wie ons kent, weet echt dat ze niet zomaar klakkeloos dingen over nemen en platgetreden paden bewandelen. We wilden het dus zeker niet hebben over de alom bekende legendes. De ommegang is niet meer als de basis om ons eigen verhaal te vertellen.”

En dat wordt het verhaal dat de rapen is in de coulissen van zo’n stoet. “De koppels die er ontstaan, het belang van plaatselijke tradities en hoe die mee evolueren met hun tijd”, duidt Heymans. “En vooral: wat er allemaal is gebeurd sinds de vorige stoet is uitgegaan. We werpen een blik op een stad in rep en roer, waar iedereen zich aan het voorbereiden is: van de majorettes tot de rederijkerskamers, van de ouders die een feestmaal bereiden voor hun kinderen tot de reuzendragers en de plaatselijke middenstand.”

De titel van het stuk heet toepasselijk “’t Passeert”. “Dat verwijst natuurlijk naar de stoet die centraal staat in ons stuk, een optocht passeert immers voorbij de toeschouwers”, zegt Heymans. “Deze keer gaat het om een stoet die om de vier jaar in een stad ergens in Vlaanderen passeert. Maar de titel gaat nog dieper: de stoet blijft misschien eeuwenlang dezelfde, maar intussen passeert het leven. En op een dag zijn we zelf gepasseerd.”

Net zoals bij vorige producties zocht én vond Toneelgroep Gustaaf ook nu een toepasselijke locatie. De acteurs zoeken daarvoor het gebouw van speculoosfabrikant La Confiance, op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde op. Die speculoos werd een paar jaar geleden officieel erkend als typisch Dendermonds streekproduct. “En wat hoort er bij een stoet? Inderdaad, streekproducten”, zegt Heymans. “Het kan dan ook niet beter zijn dan dat we een vertoning brengen tussen de streekproducten. Het publiek krijgt er een beetje het gevoel van het magazijn waar de stoet wordt voorbereid, en tegelijk benadrukken we de band met de streek. We mikken volop op herkenbaarheid voor Dendermondenaars én mensen van ver buiten onze stad. We gaan zelfs zelf een een streekproducten lanceren tijdens de voorstelling.”

Voorstellingen van ‘t Passeert vinden plaats op 15, 16, 17, 22 en 23 november. Info: 0476/24.01.34.