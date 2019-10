Acht gemeenten bundelen de krachten in vernieuwde intercommunale DDS Nele Dooms

17u09 0 Dendermonde Acht gemeenten, waaronder ook Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke, Berlare, Hamme en Zele, bundelen de krachten in een vernieuwde DDS. Zij tekenden akkoord voor de komende vijftien jaar met de intercommunale.

Die werd in 1970 in het leven geroepen om aan streekontwikkeling te werken. Zo werden bijvoorbeeld industrieterreinen ontwikkeld. Dit jaar liep de overeenkomst over het bestaan van DDS af en moest beslist worden of de intercommunale zou blijven bestaan of niet.

Met uitzondering van Laarne beslisten de aangesloten gemeenten om DDS voort te zetten en zo ook voor de komende vijftien jaar de krachten te bundelen om welvaart te realiseren in de regio. “De voorbije halve eeuw zijn de gemeenten onder impuls van DDS erin geslaagd om via samenwerking onze regio tot een hoger niveau te tillen op vlak van tewerkstelling, ondernemerschap, woongelegenheid en recreatie”, zegt voorzitter Kenneth Taylor. “Ook voor de toekomst liggen er boeiende uitdagingen in het verschiet om de regio nog meer een boost te geven.”