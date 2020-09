Academies hopen op meer leerlingen: “Op volle toeren draaien kan volledig coronaproof” Nele Dooms

18 september 2020

14u00 1 Dendermonde Corona schrikt blijkbaar ook leerlingen van de Dendermondse academies af. Die kijken momenteel tegen een daling van het aantal inschrijvingen aan. “Nochtans draaien onze academies op volle toeren, helemaal coronaproof”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “We hopen dat er nog extra inschrijvingen volgen.”

Net zoals de scholen in ons land zijn ook de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten KASK en de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans SAMWD van Dendermonde een nieuw schooljaar gestart. Maar dat doen ze momenteel wel met zo’n tien procent minder leerlingen. Een vreemde vaststelling is het. “Tot vorig jaar zat voor beide academies het leerlingenaantal voortdurend in stijgende lijn”, weet schepen Verwaeren. “Nu stellen we plots minder inschrijvingen vast. De enige reden die we kunnen bedenken is dat de coronacrisis hier een rol speelt, dat er een zeker angst is om naar de academie te komen.”

Nochtans is angst helemaal niet nodig. Ook in het kunstonderwijs gelden een resem maatregelen om alles veilig te houden. “En die worden in Dendermonde strikt opgevolgd”, zegt Verwaeren. “Lessen worden ook opgesplitst zodat leerlingen altijd voldoende afstand kunnen bewaren. De directeurs en hun team leggen heel wat creativiteit en enthousiasme aan de dag om alles goed te organiseren. Of het nu gaat om beeldende kunst, muziek, woord of dans, de beide academies draaien op volle toeren en doen dat volledig coronaproof.”

Inschrijven voor lessen in de KASK en SAMWD kan overigens nog tot en met 30 september. Wie dat wil, kan ook eerst een proefles meemaken en vervolgens pas beslissen. Singer-songwriter worden, topdanser of presentator, viool spelen of een ander instrument, dat kan in de SAMWD. Hier is iedereen welkom vanaf 4 jaar. De KASK is een thuis voor creatieve geesten en kunstenaars vanaf 6 jaar. Leerlingen komen er in aanraking met verschillende kunstdisciplines. Info: www.samwddendermonde.be of www.kaskdendermonde.be.