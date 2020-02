Academie zorgt voor meeslepend muzikaal Ros Beiaardverhaal met koor, orkest en dans Nele Dooms

17 februari 2020

De leerlingen van de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde brachten een prachtig muzikaal spektakel op de planken. Met "Hors!" zorgden ze voor een meeslepend muzikaal Ros Beiaardverhaal met koor, orkest en dans. De voorstellingen lokten tal van positieve reacties uit.

De Sint-Jozefkerk van de wijk Keur in Dendermonde deed dienst als decor voor een compleet orkest, een enthousiast koor, een groep wervelende dansers en een schare overtuigende acteurs. Daarmee werd de kerk omgetoverd tot een heuse concerthall. En daar brachten de leerlingen van de academie een verhaal geïnspireerd op het Ros Beiaard.

“Het is een verhaal vol avontuur”, zegt Herman Verberckmoes, één van de betrokken leerkrachten. “Het verhaal van De Vier Heemskinderen is een jaar of duizend oud en één van de oudste Vlaamse legendes. Het is zó spannend dat het nog steeds wordt verteld. Johan Famaey schreef eigentijdse muziek, meeslepend en soms ook heel dansbaar. Met de academie maakten we er een spannende eigentijdse familievoorstelling.”

Thema’s als broederschap, trouw, jaloezie, moord, liefde voor een paard en liefde voor een vrouw kwamen aan bod. Het publiek maakte kennis met zwaarden die kletteren, stampende hoeven en schreeuwende ruiters. “De koning vloekt, de Heemskinderen vluchten, Reynout neemt zijn broers mee op de rug van zijn paard Beiaard. Zijn lief, Clarisse, wacht in spanning”, klinkt het. “De gebeurtenissen losten elkaar in sneltempo af en het publiek zat op de eerste rij.”