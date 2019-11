AC Denderland stoomt beginners klaar voor Dwars door Dendermonde Nele Dooms

19 november 2019

Atletiekclub AC Denderland wil, in samenwerking met de sportdienst van Dendermonde, zoveel mogelijk mensen klaarstomen om deel te nemen aan de jaarlijkse stratenloop Dwars Door Dendermonde in het voorjaar. Daarom start er binnenkort een nieuwe reeks ‘Start to Run’. Deelnemers leren daarbij in tien weken tijd om vijf kilometer aan één stuk te lopen. Daarvoor vinden drie keer per week trainingen plaats, op dinsdag en donderdag om 19.30 uur en op zondag om 9.45 uur. De cursus start vanaf 14 januari. De trainingen vinden plaats op de atletiekpiste op het sportcampus van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat. Deelnemen kost 35 euro. Inschrijven kan via de Sportdienst, 052/21.06.12 of sportdienst@dendermonde.be. Voor geïnteresseerden vindt op 8 januari om 19.30 uur een informatieavond plaats in het clublokaal van AC Denderland op de Sportcampus.