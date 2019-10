Abdijschool laatste keer te bezichtigen voor de sloop: “Pure nostalgie om hier nog eens rond te lopen” Nele Dooms

13 oktober 2019

10u42 0 Dendermonde De opendeur die Uplace organiseerde in de vroegere Abdijschool van Dendermonde heeft een massa kijklustigen gelokt. Niet alleen oud-leerlingen kwamen herinneringen aan vroeger ophalen, ook buurtbewoners maakten van de gelegenheid gebruik het gebouw eens te verkennen. Binnenkort kan dat nooit meer, want de Abdijschool wordt helemaal gesloopt voor een residentieel bouwproject.

Dat de Abdijschool decennia lang een regelrecht begrip was in Dendermonde en wijde omgeving, werd zaterdag nog maar eens duidelijk, ook al sloot de school al bijna tien jaar geleden de deuren. Het gebouw aan de Oude Vest staat ondertussen dan al jaren te verkrotten, toch lieten velen zich overhalen nog eens een kijkje te komen nemen in de oude klaslokalen, turnzalen, gangen, slaapkamers en refter van het gebouw.

“De interesse is groot, dus we zijn echt blij dat we besloten deze kans te bieden”, zegt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. De projectontwikkelaar heeft het complex en bijhorende site van ruim 6.000 vierkante meter tussen Oude Vest en Dijkstraat vorige zomer gekocht. De projectontwikkelaar wil er het residentiële project “Hof van Saeys” realiseren, met een negentigtal appartementen en enkele handelszaken. Hiervoor zal de Abdijschool worden afgebroken. De komende maanden zal beslist worden wanneer de effectieve sloopwerken zullen starten. “Maar voor het zover is, wilden we liefhebbers dus nog eens de kans geven het gebouw voor een laatste keer te bezichtigen”, zegt De Smedt. “De oproep is alleszins warm onthaald.”

In de voormalige Abdijschool met bijhorend internaat hebben dan ook duizenden jongeren van over heel Vlaanderen school gelopen. Koen D’Hooge uit Zele is één van hen. “Pure nostalgie is het om hier nu nog eens rond te lopen”, zegt hij. “Ik heb pas vrijdagavond ontdekt dat de opendeur plaatsvond, maar ik moest hier absoluut zijn. Het doet iets om al de lokalen nog een te zien. Ik sleet hier eind jaren negentig mijn hele humaniora. Door hier nu rond te wandelen komen de herinneringen teug. Goede herinneringen trouwens. Ik ben blij dat ik dit allemaal nog eens kan zien voor het verdwijnt.”

Ook Ben Maes uit Belsele wilde de opendeur niet missen. Hij bracht zijn dochter mee om haar te tonen waar papa vroeger school liep en op internaat verbleef. “Midden jaren tachtig was het”, zegt hij. “Het waren mijn beste jaren ooit. En dat is ook de reden waarom ik nu nog eens terugkomen. Ik ben de voorbije jaren vaak voorbij de Abdijschool gerend en telkens bracht dat nostalgische gevoelens met zich mee. De opendeur was dus een kans die ik niet kon laten liggen. Al doet het me wel hartzeer te zien in welke erbarmelijke staat het gebouw nu verkeert. Zelf had ik liever gehad dat het een nieuw leven kreeg in plaats van een afbraak.”

Ook wie hier niet naar school geweest is, greep overigens de laatste kans om dit stukje onderwijsgeschiedenis uit Dendermonde te bezoeken. Marie-Jeanne Laureys bijvoorbeeld was bij de eersten om het complex te verkennen. “Ik woon een paar straten van hier en tot enkele jaren geleden hielden we hier met ‘t Echt Derremonds Theaoter repetities. Daarvoor gebruikten we alleen de turnzaal en ik vroeg me altijd af hoe de rest van het gebouw eruit zou zien. Dit is een gelegenheid om dat te ontdekken. Je zou van de buitenkant wel niet zeggen dat het zo verwaarloosd is. Ik ben benieuwd wat de nieuwbouw zal brengen.”

Ook buurtbewoner Etienne Van Hecke kwam “eens kijken bij de buren”. “Zoon Wim heeft hier nog op internaat gezeten”, vertelt hij. “Het is tof om dit nog eens terug te zien, maar een mens moet ook vooruit kijken. Ik ben pro de herbestemming. Dit is een totaal verwaarloosd gebouw geworden. Het is goed dat de site een nieuwe bestemming krijgt.”