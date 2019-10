Abdijschool laatste keer te bezichtigen voor afbraak Nele Dooms

01 oktober 2019

16u17 0 Dendermonde Wie de vroegere Abdijschool, vooraleer ze onherroepelijk wordt afgebroken, nog een laatste keer wil bezichtigen, krijgt daarvoor de kans. Projectontwikkelaar Uplace nodigt oud-leerlingen, -leerkrachten, buurtbewoners en andere geïnteresseerden uit op een bezoekdag op zaterdag 12 oktober.

Projectontwikkelaar Uplace kocht in de zomer van 2018 de vroegere Abdijschool en bijhorende site van ruim 6.000 vierkante meter tussen Oude Vest en Dijkstraat in Dendermonde van de provincie. Meer dan vijftig jaar deden de gebouwen dienst als school met internaat. Recenter deed het complex nog dienst als asielcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Het gebouw bepaalt voor velen mee het uitzicht van het stadscentrum. Uplace wil er het residentiële project “Hof van Saeys” realiseren, met een negentigtal appartementen en enkele handelszaken.

Hiervoor zal de Abdijschool worden afgebroken. De komende maanden zal beslist worden wanneer de effectieve sloopwerken zullen starten. Maar voor het zover is, wil Uplace iedereen de kans geven de voormalige Abdijschool nog eens te bezoeken. “We willen iedereen de kans geven om afscheid te nemen”, zegt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. “In het voormalige internaat hebben duizenden jongeren school gelopen. We voelen aan dat velen van hen graag een laatste keer door het internaat willen wandelen. Maar ook wie hier niet naar school geweest is, krijgt natuurlijk een laatste kans om dit stukje onderwijsgeschiedenis uit Dendermonde te bezoeken.”

De site wordt opengesteld op zaterdag 12 oktober, van 12 tot 16 uur. Parkeren kan op de site van de Abdijschool, Oude Vest in Dendermonde.