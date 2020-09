Aanzienlijke stijging van tests in Covid-19 Testpunt, maar aantal ziekenhuisopnames blijft laag: “Allicht circuleert virus in deze regio nog bij jonger publiek” Nele Dooms

17 september 2020

14u41 2 Dendermonde Het wordt steeds drukker in het Covid-19 Testpunt in Dendermonde. Ze zitten er nu aan een gemiddelde van liefst 500 stalen per dag. Maar net als in de rest van Vlaanderen blijft het aantal ziekenhuisopnames in AZ Sint-Blasius erg laag. “Vermoedelijk circuleert het virus in deze regio nog bij de jongere generatie”, zegt hoofdarts Kristof Van den Hauwe.

In het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde verblijven er momenteel drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Vorige week waren dat er nog zes, maar de voorbije dagen zat ook dat aantal in dalende lijn. De huidige patiënten verblijven op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling. De dienst Intensieve Zorgen voor coronapatiënten is leeg.

Jongere generatie

Waarom de cijfers in het Dendermondse ziekenhuis, ondanks de stijging in positieve testen, aan de lage kant blijven, laat zich niet direct verklaren. “Al kan het mogelijk wel zijn dat het coronavirus in deze regio voorlopig nog vooral bij de jongere generatie circuleert”, zegt hoofdarts Kristof Van den Hauwe. “Bij hen is de kans op ernstige ziektesymptomen kleiner en daardoor belanden zijn ook niet in het ziekenhuis.”

In het Covid-19 Testpunt, dat het ziekenhuis en huisartsenwachtpost Vehamed samen hebben opgezet op de site van De Kroon, laten de toenemende cijfers zich wel duidelijk voelen. Het aantal stalen dat het labo van AZ Sint-Blasius moet analyseren neemt opvallend toe sinds vorige week. “Toen zaten we nog aan gemiddeld 300 stalen per dag”, zegt Van den Hauwe. “Deze week zit dat al aan liefst 400 tot 500 stalen per dag. De resultaten worden stipt binnen de 24 uur gerapporteerd aan de aanvragende arts.”

Het aantal positieve resultaten die deze tests opleveren, varieert. “Dagelijks worden er wel een aantal positieven vastgesteld”, klinkt het. “Maar het percentage varieert. Tussen 10 en 16 september waren er 49 positieve resultaten op een totaal van 2.353 stalen. Dat is exact 2 procent.” Dat percentage lijkt vrij stabiel, want sinds juli is dat al ongeveer de trend.